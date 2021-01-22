Джейсон Деруло выпустил трек с Адамом Левином (ВИДЕО)

Это мощная коллаборация с обладателем трех GRAMMY фронтменом группы Maroon 5 Адамом Левином. Песня доступна на всех стриминговых площадках. К тому же на трек выпустили танцевальное видео.





Джейсон Деруло — один из самых популярных артистов за всю историю мировой музыки. На его счету 13 платиновых синглов, более 7 миллиардов просмотров на YouTube и коллаборации с такими звездами как Lil Wayne, Pitbull и Diddy. Артист входит в ТОП-10 самых популярных музыкантов в TikTok.





Предыдущий сингл Деруло Take You Dancing стал суперхитом и до сих пор удерживает 13 место в мировом чарте. Трек набрал более 300 миллионов стримов и получил статус золотого сингла в Бельгии, Дании, Канаде, Италии и Великобритании. Видео на эту песню суммарно посмотрели более 120 млн раз на YouTube.





Ему предшествовал сингл Savage Love (Laxed — Siren Beat), который достиг первого места в чарте Billboard Hot 100, а также стал лидером по прослушиваниям в 16 странах, помимо США. Всего трек получил более 650 млн стримов и более 10 млн видео на песню в TikTok. Кроме того, корейские суперзвезды BTS сделали ремикс, который сам по себе смог возглавить чарты и набрать более 110 млн просмотров. Что лишь подтверждает всемирную популярность Деруло.





Джейсон Деруло родился в 1989 году в США. Его дебютный альбом вышел в 2010 году и сразу закрепил за ним статус суперзвезды мировой музыки. Сейчас творчество Деруло формирует то, каким будет современный R&B и поп в Америке и за ее пределами. Достижения артиста на протяжении карьеры вписали его в список самых успешных артистов всех времен.





Maroon 5 — одна из самых влиятельных групп в современной музыке. На их счету 13 номинаций на GRAMMY и три победы. Их клипы суммарно просмотрели более 17 миллиардов раз на YouTube. А сам Адам Левин параллельно с музыкальной карьерой выступает как тренер в американскому шоу "Голос" и часто снимается в кино и сериалах, например в "Американской истории ужасов".





Адам Левин родился в 1979 году в Америке и в 1994 году собрал группу, которая впоследствии превратилась в Maroon 5. Их дебютный альбом Songs about Jane вышел в 2002 году и существенно повлиял на развитие мировой популярной и рок-музыки. Фальцет Левина стал его фирменной фишкой, которая отличает этого исполнителя от всех остальных.



