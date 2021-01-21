ТО-МÁ представила провокационную работу "Карма"

В среду, 20 января, мир увидел второй студийный альбом певицы ТО-МÁ, что получил название "Карма". Лейтмотивом пластинки стал заглавный одноименный трек и сегодняшняя премьера клипа, в жанре хоррор-муви, режиссером которого выступил Serge Vane, известный своими работами, как в шоу-бизнесе, так и в кинематографе.





Работа над созданием альбома и съемками клипа велась в Киеве. Украинская команда потрудилась на славу. Смелые эксперименты со звучанием, завораживающая картинка и, конечно же, глубокая и до жути правдивая видеоработа "Карма".





ТО-МÁ, расскажите о песнях, которые вошли в альбом "Карма". Почему именно они стали частью альбома?

Все песни не случайные, мы многое показали до выхода альбома, а что-то приберегли и вы это услышите в альбоме. Потому что каждая из песен отражает разные эмоции и может найти отклик у любого человека, который умеет переживать глубокие чувства. Каждый сможет найти себе песню под настроение, а оно бывает разным.





Есть ли среди них ваши самые любимые?

Для меня они все любимые и каждая из них особенная. Они как дети. Нельзя сказать, кого любишь больше, ведь они твои, прочувствованы тобой и пропущены через душу. В них вложены эмоции.





Есть в планах живые встречи со зрителями, слушателями. Планируются ли выступления в ближайшее время?

Выступления пока можно только планировать, к сожалению. Я очень их жду и хочу ощутить энергию слушателей и отдать им свою... Это неописуемый восторг. Но встреча со зрителем вживую зависит не от меня, поэтому буду надеяться, что скоро нам разрешат встречаться. До встречи!





Второй альбом певицы ТО-МÁ слушай на всех музыкальных цифровых площадках.





Альбом "Карма" включает в себя 12 треков, два из которых на украинском языке. "Догорає кальян", премьера клипа которого состоялась осенью 2020-го и "Кохай за двох", на который певица ТО-МÁ уже планирует съемки видеоработы.



