Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.30
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
21 января 21, 12:45
ТО-МÁ представила провокационную работу "Карма"
ТО-МÁ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Одноименный трек и клип стали заглавным лейтмотивом второго студийного альбома певицы.
В среду, 20 января, мир увидел второй студийный альбом певицы ТО-МÁ, что получил название "Карма". Лейтмотивом пластинки стал заглавный одноименный трек и сегодняшняя премьера клипа, в жанре хоррор-муви, режиссером которого выступил Serge Vane, известный своими работами, как в шоу-бизнесе, так и в кинематографе. 

Работа над созданием альбома и съемками клипа велась в Киеве. Украинская команда потрудилась на славу. Смелые эксперименты со звучанием, завораживающая картинка и, конечно же, глубокая и до жути правдивая видеоработа "Карма".

ТО-МÁ, расскажите о песнях, которые вошли в альбом "Карма". Почему именно они стали частью альбома?
Все песни не случайные, мы многое показали до выхода альбома, а что-то приберегли и вы это услышите в альбоме. Потому что каждая из песен отражает разные эмоции и может найти отклик у любого человека, который умеет переживать глубокие чувства. Каждый сможет найти себе песню под настроение, а оно бывает разным.

Есть ли среди них ваши самые любимые?
Для меня они все любимые и каждая из них особенная. Они как дети. Нельзя сказать, кого любишь больше, ведь они твои, прочувствованы тобой и пропущены через душу. В них вложены эмоции.

Есть в планах живые встречи со зрителями, слушателями. Планируются ли выступления в ближайшее время?
Выступления пока можно только планировать, к сожалению. Я очень их жду и хочу ощутить энергию слушателей и отдать им свою... Это неописуемый восторг. Но встреча со зрителем вживую зависит не от меня, поэтому буду надеяться, что скоро нам разрешат встречаться. До встречи!

Второй альбом певицы ТО-МÁ слушай на всех музыкальных цифровых площадках.

Альбом "Карма" включает в себя 12 треков, два из которых на украинском языке. "Догорає кальян", премьера клипа которого состоялась осенью 2020-го и "Кохай за двох", на который певица ТО-МÁ уже планирует съемки видеоработы.   


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
MONATIK презентовал клип совместно со своими подопечными
Группа System of a Down выпустила две песни
Группа Tvorchi представила новый клип (ВИДЕО)
Ринго Старр анонсировал новый мини-альбом «Zoom In»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Выступление Кэти Перри в честь инаугурации Байдена
Лента новостей