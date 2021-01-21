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Музыка
Новости музыки
21 января 21, 12:38
Выступление Кэти Перри в честь инаугурации Байдена
Кэти Перри
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Изысканный наряд певицы покорил сеть, а фейерверки во время выступления создали сказочную атмосферу.
В среду, 20 января, состоялась инаугурация 46-го президента США, Джо Байдена, на торжественной части которой выступили Леди Гага и Дженнифер Лопес. Вечером же состоялся концерт Celebrating America, посвященный важному событию. 

На мероприятии появилось множество американских звезд, однако номер Кэти Перри не смог оставить никого равнодушным. Масштабный, яркий и незабываемый. Певица исполнила свою известную песню Firework (с англ. — "Фейерверк"). Выступление прошло возле Капитолия в Вашингтоне в то время, когда уже было темно. Во время исполнения сзади певицы символично запустили фейерверки, которые поразили зрителей.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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