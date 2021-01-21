Выступление Кэти Перри в честь инаугурации Байдена

В среду, 20 января, состоялась инаугурация 46-го президента США, Джо Байдена, на торжественной части которой выступили Леди Гага и Дженнифер Лопес. Вечером же состоялся концерт Celebrating America, посвященный важному событию.





На мероприятии появилось множество американских звезд, однако номер Кэти Перри не смог оставить никого равнодушным. Масштабный, яркий и незабываемый. Певица исполнила свою известную песню Firework (с англ. — "Фейерверк"). Выступление прошло возле Капитолия в Вашингтоне в то время, когда уже было темно. Во время исполнения сзади певицы символично запустили фейерверки, которые поразили зрителей.



