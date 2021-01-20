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Музыка
Новости музыки
20 января 21, 11:01
Foo Fighters выпустили клип на свой последний трек
Foo Fighters
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Foo Fighters выпустили клип на свой последний трек «Waiting On A War», выпущенный 14 января 2021 года.
Композиция войдёт в грядущий альбом группы «Medicine At Midnight», релиз которого запланирован на 5 февраля.

Режиссёром видео выступила Паола Кудацки. В клипе кадры с выступающими музыкантами чередуются с кинематографичными съёмками беззаботных молодых людей и угрожающих персонажей с надетыми на головы бумажными пакетами, символизирующих взрослых.

Рассказывая о песне, фронтмен Foo Fighters Дэйл Грол объяснил, что его детство прошло в постоянном страхе войны, а недавно оказалось, что та же самая тревога терзает его дочь.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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