Foo Fighters выпустили клип на свой последний трек

Композиция войдёт в грядущий альбом группы «Medicine At Midnight», релиз которого запланирован на 5 февраля.





Режиссёром видео выступила Паола Кудацки. В клипе кадры с выступающими музыкантами чередуются с кинематографичными съёмками беззаботных молодых людей и угрожающих персонажей с надетыми на головы бумажными пакетами, символизирующих взрослых.





Рассказывая о песне, фронтмен Foo Fighters Дэйл Грол объяснил, что его детство прошло в постоянном страхе войны, а недавно оказалось, что та же самая тревога терзает его дочь.



