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Музыка
Новости музыки
20 января 21, 10:44
Канадский рэпер Дрейк установил рекорд на Spotify
Дрейк
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Он стал первым артистом, набравшим более 50 миллиардов прослушиваний на сервисе.
Канадский рэпер Дрейк, который готовится к выпуску нового альбома, стал первым артистом в истории Spotify, набравшим более 50 миллиардов прослушиваний на сервисе.

Так, 35,72 млрд относится к собственным песням Дрейка, а 14,3 млрд — к совместным композициям.

Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте ChartData, отслеживающего позиции в чартах и на популярных стриминговых платформах. А позже Дрейк на своей странице также опубликовал твит с новым достижением.

В топ-3 самых популярных вошли такие песни, как One Dance (1,964 млрд стримов), God’s Plan (1,674 млрд) и In My Feelings (1,094 млрд).

Напомним, ранее рэпер Дрейк установил новый рекорд в чарте Billboard.


Источник: https://112.ua/
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