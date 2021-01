Канадский рэпер Дрейк установил рекорд на Spotify

Канадский рэпер Дрейк, который готовится к выпуску нового альбома, стал первым артистом в истории Spotify, набравшим более 50 миллиардов прослушиваний на сервисе.





Так, 35,72 млрд относится к собственным песням Дрейка, а 14,3 млрд — к совместным композициям.





Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте ChartData, отслеживающего позиции в чартах и на популярных стриминговых платформах. А позже Дрейк на своей странице также опубликовал твит с новым достижением.





В топ-3 самых популярных вошли такие песни, как One Dance (1,964 млрд стримов), God’s Plan (1,674 млрд) и In My Feelings (1,094 млрд).





Напомним, ранее рэпер Дрейк установил новый рекорд в чарте Billboard.