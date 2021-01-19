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19 января 21, 12:31
Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала новый клип
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Украинская рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в 2021 году отмечает 22-летие своего коллектива.
В честь этого события музыканты выпустили красивейший клип на песню "Поклянись. Поцілуй. Обійми". Премьера клипа состоялась на официальном ютуб-канале БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

"Поклянись. Поцілуй. Обійми" - это тот спектр эмоций, которые проживают люди в течение всей своей супружеской жизни.

Главные герои - танцовщики Яна Цибульская и Дмитрий Жук, которые исполнили потрясающий танец, в котором прожили разные эмоции. Напомним, что именно Яна была партнершей Сергея Танчинця на проекте "Танцы со звездами".

Именно участие в танцевальном шоу сподвигло Сергей Танчинця на идею этого клипа. Музыкант считает, что именно с помощью танца можно показать все чувства, о которых говорится в тексте песни.

Поклонники приняли новую композицию с восторгом. В комментариях посыпалось множество положительных отзывов: “Невероятно”, “Очень красиво”, “Я плакала”, ” Шикарная песня...шикарный танец... Мурашки... Бравоооооо!”, “До мурашек”, “Очень лирично”.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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