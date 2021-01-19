Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала новый клип

В честь этого события музыканты выпустили красивейший клип на песню "Поклянись. Поцілуй. Обійми". Премьера клипа состоялась на официальном ютуб-канале БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.





"Поклянись. Поцілуй. Обійми" - это тот спектр эмоций, которые проживают люди в течение всей своей супружеской жизни.





Главные герои - танцовщики Яна Цибульская и Дмитрий Жук, которые исполнили потрясающий танец, в котором прожили разные эмоции. Напомним, что именно Яна была партнершей Сергея Танчинця на проекте "Танцы со звездами".





Именно участие в танцевальном шоу сподвигло Сергей Танчинця на идею этого клипа. Музыкант считает, что именно с помощью танца можно показать все чувства, о которых говорится в тексте песни.





Поклонники приняли новую композицию с восторгом. В комментариях посыпалось множество положительных отзывов: “Невероятно”, “Очень красиво”, “Я плакала”, ” Шикарная песня...шикарный танец... Мурашки... Бравоооооо!”, “До мурашек”, “Очень лирично”.



