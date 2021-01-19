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Музыка
Новости музыки
19 января 21, 12:26
Олег Скрипка с группой ВВ представили новый клип
Олег Скрипка с группой ВВ
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Олег Скрипка сплясал на морозе.
Олег Скрипка с группой ВВ, удивившие рок-исполнением колядки, снова удивили поклонников. Ради новой работы музыканты голые танцевали и купались на морозе. В неожиданных образах они предстали в клипе «Лазня», который презентовали в Крещение.

По словам Олега Скрипки, баня для него — это не просто традиция, а определенная философия жизни: лучше париться в бане, чем париться по жизни.

«Баня — лучший источник бодрости и энергии», — считает Скрипка.

В клипе музыканты и их друзья показали, как празднуют Крещение: парились в бане, пели, танцевали, а потом голыми прыгали в прорубь. Скрипку поддержали его дузья — Иван Леньо из группы «Козак Систем» и Роман Бахарев из «Бахромы».


Источник: https://showbiz.fakty.ua/
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