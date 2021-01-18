Passenger выпустил новый альбом с сюрпризом от Эда Ширана

Первоначально релиз был запланирован на 2020 год, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса на январь 2021-го. Альбом был создан в сотрудничестве с Ecologi And Eden Reforestation Projects - некоммерческой организацией, занимающейся восстановлением природных ландшафтов, разрушенных вырубкой лесов. На деньги с продажи каждой физической копии диска в интернет-магазине Passenger будет посажено дерево.





Всего в пластинку вошли 10 оригинальных треков, а в делюкс-издание – еще 10 их акустических версий. 15 января в фейсбуке музыканта состоялась премьера лирик-видео на альтернативную версию песни «Sword From The Stone», автором которой стал давний друг Майка – Эд Ширан. Он впервые выступил в роли не автора музыки или слов, а создателя ремикса и даже взял для этого псевдоним Gingerbread, но Розенберг его рассекретил.





- Как многие из вас знают, мы с Эдом дружим долгое время и всегда говорили о каком-то сотрудничестве, - рассказал Passenger. - Иногда, когда я пишу песню, которая мне действительно нравится, я отправляю ее нескольким людям, чтобы они узнали о ней: моим менеджерам, друзьям и т.п. Я был в восторге, когда писал это, поэтому отправил Эду довольно дрянную демо-версию. Примерно через семь минут он позвонил мне и сказал, как сильно он любит эту песню и что мы должны что-то с ней сделать. После нескольких недель размышлений и обсуждения мы решили, что для него было бы весело уехать со своим звукорежиссером и продюсером Джо Рубелем и придумать альтернативную версию… Мне очень нравится то, что они с ней сделали! Это немного быстрее и мощнее, и, давайте посмотрим правде в глаза, вероятно, лучше подходит для радио. Сейчас в мире существует несколько версий этой песни, и я надеюсь, что мы удовлетворили любой вкус, ха-ха. Огромное спасибо Эду за его безмерную щедрость и блестящую мозговую коробку!



