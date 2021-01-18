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Музыка
Новости музыки
18 января 21, 12:30
Дженнифер Лопес отрастила крылья для нового клипа (ВИДЕО)
Дженнифер Лопес
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Премьера клипа Дженнифер Лопес «In The Morning» состоялась 15 января 2021 года.
В ролике, который снял режиссер Жора Францис, певица предстает в нескольких образах и футуристических костюмах, а также появляется полностью обнаженной с белыми ангельскими крыльями за спиной.

- Эта песня и клип о темных сторонах отношений, - говорит Дженнифер. - В видео много символики. Эта девушка вроде как попадает в отношения, и она тонет в этой воде, так что у нее растет хвост русалки. А потом мало-помалу у нее начинают расти собственные крылья, просто чтобы она могла уйти от отношений, в которых ее не ценят.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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