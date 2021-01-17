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17 января 21, 15:06
Леди Гага и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации Байдена
Леди Гага, которая вела кампанию за Байдена во время выборов, появившись с ним накануне президентских выборов в ноябре прошлого года, исполнит гимн. Об этом сообщает BBC.
Дженнифер Лопес, которая также поддерживала Байдена в прошлом году, даст отдельное музыкальное выступление.
После церемонии Том Хэнкс проведет телевизионную передачу с участием звезд. В 90-минутной программе под названием Celebrating America в прайм-тайм также выступят американские музыканты Джон Бон Джови, Деми Ловато, Джастин Тимберлейк и Ант Клемонс.
Программа будет транслироваться в прямом эфире ABC, CBS, CNN, NBC и MSNBC.
Источник: https://telegraf.com.ua/