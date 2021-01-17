Dan Balan основал свой лейбл и пригласил певицу INDI

Музыкант, участник поп-группы O-Zone и судья "Голосу країни-10" Дан Балан основал лейбл под названием Monarda Studios и пригласил свою подопечную с 10-го сезона шоу — певицу INDI.





Об этом стало извесно из публикации "Голосу країни" на официальной странице в Instagram совместного видео Дана Балана и INDI на песню "Дышат о любви".





У вас тоже мурашки по коже от этого выступления? Недавно тренер "Голосу країни-10" Dan Balan основал лейбл под названием Monarda Studios, куда вошла його подопечная с 10 сезона "Голосу краЇни" — певица INDI

сказано в сообщении





INDI — казахская певица Индира Эдильбаева, ставшая финалисткой 10 сезона шоу. Композиция "Дышат о любви", которую Дан Балан спел с ней, появилась на канале артиста в YouTube 18 декабря 2020 года. В живом исполнении песня впервые прозвучала 29 ноября в прямом эфире суперфинала шоу "Танцы со звездами".



