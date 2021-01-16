Селена Гомес запела на испанском и представила новый клип

Востребованная исполнительница Селена Гомес, которая стала человеком года по версии журнала People, сегодня порадовала и удивила своих поклонников, ведь презентовала клип на испаноязычный трек De Una Vez. Певица имеет латиноамериканские корни и 10 лет назад уже выпускала композицию на испанском языке.





Это начало того, что я так долго хотела изучать. Надеюсь, вам понравится это так же сильно, как мне,

презентовала работу Селена в Instagram.





В песне и клипе Гомес рассказывает про свой личностный рост, показывая начало нового этапа в своей жизни. От начала и до конца на теле артистки ярко горит сердце, которое в начале пути было поранено. С каждым новым решением она исцеляется и рассказывает о расширении прав, возможностей и любви.





Менее чем за день клип набрал более 5 миллионов просмотров. Ранее Селена заявляла о желании выпустить испаноязычный альбом. Теперь же ее поклонники еще с большим нетерпением будут ждать новых работ от кумира.



