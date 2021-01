Alyona Alyona получила музыкальную награду ЕС

Украинская рэперша Alyona Alyona стала лауреаткой премии Music Moves Europe Talent Awards 2021 – ежегодной награды ЕС в сфере популярной современной музыки. Кроме того, певица получила больше всего голосов публики в дополнительной номинации Public Choice Award, то есть завоевала двойную победу.





Премия ММЕТА софинансируется программой "Креативная Европа" и отмечает новых артистов, которые представляют настоящее и будущее звучание Европы.





Церемония награждения ММЕТА состоялась в онлайн-формате, вечером 15 января, на платформе Nite Hotel. Её ведущей стала бывшая участница группы Spice Girls – британская певица Melanie C. Согласно решению экспертного жюри из представителей Spotify, BBC Radio 1, Estragon Club и Melt! вместе с Alyona Alyona премию получили ещё 7 новых европейских артистов: Inhaler, Julia Bardo, Lous and the Yakuza, Melenas, Rimon, Sassy 009 и Vildá.





Все они были награждены денежными призами в размере 10 000 евро и пакетом поддержки для развития карьеры от партнёров премии. Alyona Alyona как лауреат номинации Public Choice Award получила дополнительные 5 000 евро и приглашение снять лайв-сессию в студии Deezer в Париже.













Премия MMETA состоялась в третий раз. По сравнению с англо-американской музыкой, общий процент музыки, происходящей из континентальной Европы, относительно невелик. Поэтому ежегодная премия ЕС Music Moves Europe Talent Awards призвана ускорить международную карьеру новых европейских артистов. Среди её предыдущих победителей были Rosalía, Meduza, Bishop Briggs, girl in red и Pale Waves.





В рамках Music Moves Europe реализуются инициативы Европейской комиссии, помогающие европейскому музыкальному сектору процветать. Премия Music Moves Europe Talent Awards организована ESNS и Reeperbahn Festival в партнёрстве с Yourope, Independent Music Companies Association (IMPALA), International Music Managers Forum (IMMF), Liveurope, Live DMA, European Music Exporters Exchange (EMEE), Digital Music Europe (DME), в медиа-партнерстве с European Broadcasting Union (EBU), при поддержке голландского Министерства образования, культуры и наук, провинции Гронинген и города Гронинген. Награждение реализуется в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией и при финансовой поддержке "Креативной Европы".