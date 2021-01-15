Foo Fighters спели об ожидании войны (ВИДЕО)

Комментируя премьеру, фронтмен группы Дэйв Грол рассказал, как была написана песня.





- Моё детство прошло в пригороде Вашингтона, и я всегда боялся войны, – написал музыкант в твиттере. – В ночных кошмарах я видел ракеты в небе и солдат на нашем заднем дворе – скорее всего, причиной тому послужили политическая напряжённость начала 80-х и наша территориальная близость к Капитолию. Моя юность проходила под тяжким грузом безнадёжного будущего... Прошлой осенью я вёз свою 11-летнюю дочь в школу, и она спросила у меня: «Папочка, будет война?», и сердце ухнуло у меня в груди, когда я посмотрел в её невинные глаза – потому что понял, что она сейчас живёт под тем же самым грузом, который испытывал я сам 40 лет назад. В тот день я написал эту песню.





InterMedia напоминает: трек «Waiting On A War» выйдет на грядущем альбоме Foo Fighters «Medicine At Midnight», который станет десятым в дискографии команды. Релиз пластинки состоится 5 февраля 2021 года.



