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15 января 21, 13:43
Foo Fighters спели об ожидании войны (ВИДЕО)
Foo Fighters
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Foo Fighters выпустили новый сингл под названием «Waiting On A War» 14 января 2021 года.
Комментируя премьеру, фронтмен группы Дэйв Грол рассказал, как была написана песня.

- Моё детство прошло в пригороде Вашингтона, и я всегда боялся войны, – написал музыкант в твиттере. – В ночных кошмарах я видел ракеты в небе и солдат на нашем заднем дворе – скорее всего, причиной тому послужили политическая напряжённость начала 80-х и наша территориальная близость к Капитолию. Моя юность проходила под тяжким грузом безнадёжного будущего... Прошлой осенью я вёз свою 11-летнюю дочь в школу, и она спросила у меня: «Папочка, будет война?», и сердце ухнуло у меня в груди, когда я посмотрел в её невинные глаза – потому что понял, что она сейчас живёт под тем же самым грузом, который испытывал я сам 40 лет назад. В тот день я написал эту песню.

InterMedia напоминает: трек «Waiting On A War» выйдет на грядущем альбоме Foo Fighters «Medicine At Midnight», который станет десятым в дискографии команды. Релиз пластинки состоится 5 февраля 2021 года.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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