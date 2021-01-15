Одесская группа JULINOZA представила новый клип

Трек был написан в период карантина, когда музыканты остро ощущали потребность в объединении со всем миром, для создания лучшего будущего и обращения внимания на важные глобальные вопросы.





Трек имеет новое электронное звучание для группы, поскольку это первая композиция, в которой нет живых инструментов и всё создавалось на компьютере, с помощью аналоговых синтезаторов. Композиция вызывает мистические ощущения своим разнообразием в звучании от басовых, атмосферно-кинематографических синтов к этническим инструментам Востока. Важными элементами композиции являются лейтмотивы в арфе и партия драм машины, которые будто напоминают нам о необратимости, и в тот самый момент о неотъемлемой красоте нашей жизни на планете Земля.





«Главный месседж песни заключается в том, что нужно остановить издевательства над животными в зоопарках, дельфинариях, контактных парках и перестать на курортах использовать животных для фото. Мы должны поддерживать всех зверей в приютах, именно сейчас им нужно ещё больше помощи от нас, чем раньше. Цитата песни: “Всі звірята у містах та дерева у лісах хочуть бути з нами, бо так хоче наш час”. И конечно, стараться не разрушать нашу планету. Именно сейчас время говорит нам, что только если каждый из нас будет чутким к природе, в которой мы живем – тогда мы сможем сохранить нашу планету», – говорит саунд-продюсер и лидер группы, Юли Запорожец.

Видео на композицию «Край Дивних Мрій» снимали на живописном Куяльницком лимане, расположенном к северу от Одессы. Сейчас он один из старейших грязевых курортов Украины. Его экосистема находятся в критической экологической ситуации из-за постепенного пересыхания. Музыканты обращают внимание на важность сохранения природного потенциала Украины, на территории которой расположены сокровища мирового масштаба.

Широкую известность коллектив JULINOZA получил после участия в таких телешоу, как: “Голос Страны”, “Нацотбор Евровидение”, “Танцы со звездами”. Музыканты представляли Украину на многих международных фестивалях. Лидер и композитор коллектива Юли Запорожец является лауреатом многих международных конкурсов (фортепиано, композиция, вокал). Юли пишет музыку для фильмов, мультфильмов, мюзиклов, а также симфоническую и камерную неоклассику. Музыку JULINOZA можно услышать в документальном фильме о Чернобыльской АЭС «Розщеплені на Атоми» канала 1 + 1; в сериалах Нового канала, таких как: «Киев Днем и ночью», «Fake» и многих других проектах украинского телевидения.



