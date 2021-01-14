Канье Уэст раскроет детали разрыва с Ким Кардашьян в песнях

О вероятном разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста говорят множество СМИ. Сами же знаменитости отказались комментировать свои взаимоотношения, скрывая детали личной жизни от публики. Несмотря на это рэпер все же рассекретит детали разлада в семье. Правда, сделает это необычным способом — запишет в своих песнях. Об этом информирует The Sun.





Дело в том, что в 2019 году исполнитель должен был выпустить десятый, студийный альбом Donda, однако этого не случилось. Он все же увидит мир, и скорее всего случится это в ближайшее время. Источник из близкого окружения Уэста сообщил, что он максимально погрузился в работу и готовится презентовать свое творчество поклонникам.





В свете последних разговоров о разводе популярной пары, содержание треков будет изменено. Стало известно, что Канье хочет переписать тексты, чтобы рассказать в строках об отношениях с супругой. Делает это он наперекор Ким, которая просила мужа не выносить на всеобщее обозрение детали их разногласий. Помимо этого рэпер планирует рассказать, как именно разрушался брак с матерью его детей.





От него не будет никаких публичных заявлений, но его следующий альбом будет содержать тексты о том, через что он прошел за последний год,

говорится в сообщении издания.



