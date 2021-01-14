Певица МЯТА и рэпер ХАС представили дуэт "Туманы"

Стильная и красивая певица МЯТА вместе с популярным рэпером ХАС создали историю нашего времени. "Имеем то, что имеем" — это философия современного мира.





Долгожданный дуэт. Это слияние двух стилей музыки, в сочетании которых эти двое талантливых артистов создали хит "Тумани".





Эта песня — это подарок на день рождения для певицы МЯТЫ. И, поэтому в этот период символически происходит премьера:





Если раньше мы уделяли больше внимания материальным вещам, то теперь мир меняется и мы начинаем ценить духовные вещи, а особенно музыку. Потому что в это карантинное время, выпустить песню очень трудно, поэтому и имеем то, что имеем. И понимаю, что выпуск песни, это самый ценный подарок,

рассказывает певица Мята.





Основной месседж песни — всегда оставаться самим собой!





Эта песня будет близка тем, кто хотя бы раз в жизни прятал свои истинные эмоции и переживания за улыбкой. Для меня, фраза "Имеем то, что имеем" — это не принятие поражения, а умение быть честным с самим собой,

комментирует ХАС.





Артисты уже думают о съемке видеоклипа, который планируют запремъерить уже весной 2021 года.



