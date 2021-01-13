Лану Дель Рей обвинили в расизме из-за обложки альбома

Популярная певица Лана Дель Рей после новости о помолвке с парнем из сайта знакомств попала в скандал. Звезду обвинили в расизме из-за обложки нового альбома Chemtrails Over the Country Club, которую она представила 11 января вместе с новым клипом на одноименный трек.





Пользователям сети не понравилось, что артистку окружают на фото 10 белокожих девушек. Они решили, что знаменитость отрицает инклюзивность и разнообразие. Лана Дель Рей в свою очередь решила ответить на гневные комментарии хейтеров, отметив, что все девушки на фото — ее друзья, которых она считает своей жизнью.





Что касается моих замечательных друзей, изображенных на этой обложке: да, на этой фотографии есть цветные люди, и это все, что я могу сказать об этом. Моя прекрасная подруга Валери из Дель-Рио, Мексика, мой лучший друг Алекс и моя великолепная подруга Дакота Рейн, а также моя любимая Татьяна — они мои друзья и моя жизнь. Мы все сочетаем в себе прекрасное, кто-то в большей степени, — и я всегда отмечала это во всем, что я делала. За 11 лет работы я всегда была чрезвычайно инклюзивным человеком, даже не стараясь специально,

написала в комментарии под публикацией в Instagram звезда.













Мои лучшие друзья — рэперы, мои бывшие бойфренды были рэперами. Мои дорогие друзья родом со всего света. Я — не та, кто штурмует Капитолий. Я буквально меняю мир своими мыслями и своей любовью 24/7. Уважайте это,

подытожила она.





Что касается самого клипа на заглавный трек альбома, то фанаты певицы ликовали, ведь снят он оригинальном формате. Лана Дель Рей предстала перед аудиторией в образе оборотня. Изначально она появляется в соблазнительном нижнем белье и жемчужных украшениях, а после — превращается из женщины в волка.





Минифильм ужасов оценила публика и всего за сутки он набрал более 2,1 миллиона просмотров.



