Эпатажная Алина Тим представила видео "Музыка вечна"

По сюжету певица выгоняет со сцены вышгородского ДК злой Коронавирус, роль которого исполнила звезда сериалити "Киев Днем и Ночью" Альбина Перерва.





У Элтона Джона отменяется всемирный тур. Адель заедает депрессию, медленно, но верно возвращая себе все старые килограммы. Джареду Лето нечем платить ипотеку. На сцене теперь Коронавирус. И только Алина Тим не боится вступить в смертельную борьбу,

комментирует идею видео его создатель Дима Дементеев, режиссер украинских сериалов.





Песня "Музыка вечна" появилась в репертуаре Алины Тим еще в начале весны:





Я купила ее на эмоциях в марте, но потом решила не выпускать, ведь тема карантина и ковида уже и так откровенно всех достала. Не хайпанул на ней только ленивый. Казалось: ну, неделя, ну месяц — и все закончится. Но все только набирало обороты.





Весной у Алины отменилась съемка двух клипов в Доминикане. По словам артистки, она постаралась сильно не расстраиваться и сняла клип на Киевском море. А осенью — накрылось три выступления.





Мы с командой шили костюмы, я репетировала с балетом, и тут — отмена за отменой. Больше всего я — психотерапевт с двумя высшими, который постоянно работает над собой, учится позитивному мышлению и учит ему других — хотела сесть в клумбу и разрыдаться. Надо было сублимировать негативные эмоции в творчество. Я вспомнила о песне "Музыка вечна", решила не только записать ее, но и снять клип.





Решение артистки было спонтанным. Бюджет клипа — практически нулевым. На подготовку к съемкам оставалось немногим больше недели.





Я не представляла, какой клипмейкер согласится на такое "прекрасное" предложение, — признается артистка. — Но потом вспомнила, что у меня есть друг — режиссер сериалов. Снимал "Слiд", "Виклик", "Киев Днем и Ночью". А сериалы — это же всегда "на вчера" и без хороших бюджетов. Ранее у него не было опыта создания клипов, но я уговорила рискнуть вместе.





Съемки видео прошли в работающем ДК в Вышгороде. Все школьники, идущие на кружки и дополнительные занятия, были в восторге от происходящей вокруг вакханалии. Роль Коронавируса исполнила звезда сериалити "Киев Днем и Ночью" Альбина Перерва.





Было сложно, но мы справились, — вспоминает режиссер Дима Дементеев. — Хотя еще за два дня до начала думал, что все придется отменить. Форс-мажор на форс-мажоре. Например, продюсерка артистки заболела ковидом, я не пустил ее на площадку, она в слезах пила дома вино и строчила нам во все чаты. Также из-за ковида в последний момент не смогла сниматься одна сериальная звезда, поэтому роль Адель исполнила моя кума — она вообще-то совсем не актриса, она адвокат в известной юридической конторе, но отлично справилась со своей задачей!





Видео посвящается всем, пережившим 2020 год, и тем, кто уже наблюдает за нами со стороны.



