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12 января 21, 13:29
7 лучших клипов в карьере Златы Огневич
Злата Огневич
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Сегодня певица отмечает 35-й день рождения.
Яркая, талантливая и с невероятной внешностью — все это про украинскую певицу Злату Огневич, которая давно успела покорить сердца слушателей и зрителей не только в рамках нашей страны. Артистка продолжает активно развиваться, радовать поклонников новыми творческими работами и, конечно же, внешними переменами.

Мало кто знает, но от рождения Злату звали Инна и носила она фамилию Бордюг. Родилась звезда в семье военного хирурга и педагога. В силу профессии отца, в детстве певица сменила много мест жительств, однако родным для нее является Крым, где она окончила школу, выросла и начала заниматься музыкой.

Настоящим прорывом в карьере звезды стало ее участие в "Евровидении-2013", где она заняла почетное третье место, удивив своим талантом зрителей по всему миру. 

Сейчас она является одной из самых популярных артисток Украины, лицом модных кампаний и популярных брендов. Во вторник, 12 января, Злата Огневич празднует свой 35-й день рождения. 

7 лучших клипов Златы Огневич








Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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