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Музыка
Новости музыки
12 января 21, 13:13
Известны детали проведения «Евровидения» в 2021 году
Евровидение
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Мероприятие «определенно пройдет» в этом году в привычном формате, - заверил ведущий.
Международное вокальное состязание «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. О судьбе музыкального конкурса рассказал его комментатор, актер и комик Грэм Нортон, передает BBC News.

Артист заверил, что мероприятие «определенно пройдет» в этом году в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных стран будут бороться за первое место. При этом организаторы конкурса допустили возможность использования записи выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды) или будут вынуждены находиться в карантине по прибытии туда. Для записанных номеров будут определены строгие правила.

Нортон также выразил сомнение в том, что вокальное соревнование «пройдет на стадионе с 20 тысячами зрителей». 

Источник: https://glavcom.ua/
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