Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
10 января 21, 14:59
Тейлор Свифт дополнила «Evermore» еще двумя песнями
Тейлор Свифт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Тейлор Свифт выпустила 8 января 2020 года две новые песни.
Тейлор Свифт выпустила 8 января 2020 года две новые песни – «Time to Go» и «Right Where You Left Me». 

Обе они вошли в делюкс-версию ее последнего альбома «Evermore», релиз которой состоялся в тот же день.



Источник: https://www.intermedia.ru/
Ещё по теме:
Тейлор Свифт выпустила бонус-трек с нового альбома (Видео)
Десятый альбом Foo Fighters выйдет в феврале
Кайли Миноуг выпустила новый альбом
Альбом дня: Тейлор Свифт – «evermore»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей