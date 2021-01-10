Музыка Новости музыки
10 января 21, 14:59
Тейлор Свифт дополнила «Evermore» еще двумя песнями
Обе они вошли в делюкс-версию ее последнего альбома «Evermore», релиз которой состоялся в тот же день.
Источник: https://www.intermedia.ru/
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Музыка Новости музыки
10 января 21, 14:59
Тейлор Свифт дополнила «Evermore» еще двумя песнями
Обе они вошли в делюкс-версию ее последнего альбома «Evermore», релиз которой состоялся в тот же день.
Источник: https://www.intermedia.ru/
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