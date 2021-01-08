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Музыка
Новости музыки
8 января 21, 11:06
Анжелика Варум спела «Тайну для двоих» к Рождеству (ВИДЕО)
Анжелика Варум
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Премьера песни и видео «Тайна для двоих» состоялась на YouTube-канале Анжелики Варум 7 января 2021 года.
- «Тайна для двоих» - наш с автором Садо Новосадович дуэт, к сожалению, не вошедший в пластинку «Грустная bossa», - написала Анжелика в фейсбуке. - Песня получилась душевная, и именно ей хотелось бы поделиться в день светлого праздника Рождества.

Видео было представлено в онлайн-проекте «Варум. Live», в рамках которого певица с 31 декабря еженедельно выкладывает снятые в концертном формате ролики с песнями из ее последнего альбома «Грустная bossa».


Источник: https://www.intermedia.ru/
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