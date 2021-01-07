6 фактов о новом сезоне шоу "Голос країни"

Кроме того, что певец Олег Винник заменит рэпера Потапа в тренерском кресле проекта, организаторы популярного шоу на странице в Инстаграме подготовили еще несколько интересных фактов, которые могут удивить и порадовать поклонников.





1. На "слепых прослушиваниях" споет фанат "Голоса страны" из Китая, а также вокалист из Марокко.





2. Покорять сцену "Голоса" придут парень с уникальным женским голосом, и вокалист, который сопровождал своим пением показы мировых модных брендов.





3. Впечатлит своим пением одесситка Ирина Ебралидзе, которая с детства дружит со звездой украинского шоу-бизнеса Мишель Андраде. Певица решила прийти на "Голос страны. Перезагрузка" в память о матери, которая в прошлом году погибла в аварии в центре столицы.





4. На сцену "Голос страны" выйдут Надежда Мейхер и заслуженный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк.





5. Также зрителей ожидает сенсационное возвращение на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу.





6. Новым ведущим бэкстейджа будет известный шоумен и радиоведущий Слава Демин.





Напомним, что кроме Олега Винника в тренерском кресле будут присутствовать Тина Кароль, Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева.



