Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
7 января 21, 13:51
6 фактов о новом сезоне шоу "Голос країни"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Уже 24 января в 21:00 на телеканале "1+1" состоится премьера грандиозного одиннадцатого сезона песенного шоу "Голос страны".
Кроме того, что певец Олег Винник заменит рэпера Потапа в тренерском кресле проекта, организаторы популярного шоу на странице в Инстаграме подготовили еще несколько интересных фактов, которые могут удивить и порадовать поклонников.

1. На "слепых прослушиваниях" споет фанат "Голоса страны" из Китая, а также вокалист из Марокко.

2. Покорять сцену "Голоса" придут парень с уникальным женским голосом, и вокалист, который сопровождал своим пением показы мировых модных брендов.

3. Впечатлит своим пением одесситка Ирина Ебралидзе, которая с детства дружит со звездой украинского шоу-бизнеса Мишель Андраде. Певица решила прийти на "Голос страны. Перезагрузка" в память о матери, которая в прошлом году погибла в аварии в центре столицы.

4. На сцену "Голос страны" выйдут Надежда Мейхер и заслуженный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк.

5. Также зрителей ожидает сенсационное возвращение на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу.

6. Новым ведущим бэкстейджа будет известный шоумен и радиоведущий Слава Демин.

Напомним, что кроме Олега Винника в тренерском кресле будут присутствовать Тина Кароль, Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева.

Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Weeknd показал свое новое лицо в клипе «Save Your Tears»
Лента новостей