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Музыка
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7 января 21, 13:44
Weeknd показал свое новое лицо в клипе «Save Your Tears»
Weeknd
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Weeknd выпустил 5 января 2020 года свой новый клип «Save Your Tears».
Ролик косвенно продолжает историю, рассказанную в предыдущих экранизациях песен из альбома «After Hours». 

Певец в том же красном пиджаке и черных перчатках выступает в странном ночном клубе перед неподвижными посетителями в карнавальных масках, которые не реагируют ни на песни, ни на танцы на столах, ни на обливание шампанским. При этом лицо самого Weeknd выглядит изуродованным пластикой. 

В конце концов исполнитель вытаскивает на сцену единственную девушку без маски и во время танца вкладывает ей в руку пистолет и приставляет его к собственному лбу. В финале ролика певец стреляет себе в висок, и из дула вылетают конфетти.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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