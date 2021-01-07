Weeknd показал свое новое лицо в клипе «Save Your Tears»





В конце концов исполнитель вытаскивает на сцену единственную девушку без маски и во время танца вкладывает ей в руку пистолет и приставляет его к собственному лбу. В финале ролика певец стреляет себе в висок, и из дула вылетают конфетти.

Певец в том же красном пиджаке и черных перчатках выступает в странном ночном клубе перед неподвижными посетителями в карнавальных масках, которые не реагируют ни на песни, ни на танцы на столах, ни на обливание шампанским. При этом лицо самого Weeknd выглядит изуродованным пластикой.