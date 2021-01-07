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7 января 21, 13:44
Weeknd показал свое новое лицо в клипе «Save Your Tears»
Певец в том же красном пиджаке и черных перчатках выступает в странном ночном клубе перед неподвижными посетителями в карнавальных масках, которые не реагируют ни на песни, ни на танцы на столах, ни на обливание шампанским. При этом лицо самого Weeknd выглядит изуродованным пластикой.
В конце концов исполнитель вытаскивает на сцену единственную девушку без маски и во время танца вкладывает ей в руку пистолет и приставляет его к собственному лбу. В финале ролика певец стреляет себе в висок, и из дула вылетают конфетти.
Источник: https://www.intermedia.ru/