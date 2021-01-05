Гвен Стефани в новом клипе воссоздала свои культовые образы

В этом видео, вышедвшем 1 января, исполнительница продемонстрировала несколько своих культовых образов, пишет Harper’s Bazaar. Она, как отмечает издание, предлагает на выбор три десятилетия нарядов, причесок и макияжа.





Певица, частности, представила платье в горошек из раннего “No Doubt” – в похожем она была в клипе “Don’t Speak”, а также в спортивном костюме с укороченным топом из клипа “Just A Girl” 1995 года.





Поклонники также смогут увидеть тематический наряд в стиле “Алисы в стране чудес” из “What You Waiting For” и лук из “Hollaback Girls”. Кроме того, исполнительница воссоздала образ с церемонии MTV Video Music Awards 1998-го – голубые волосы и украшения-бинди на лбу.





Я буквально не могу поверить, что мне пришлось вернуться к изначальному “я”, – написала Гвен Стефани в Twitter после выхода клипа.





Певица также отдельно показала эти образы в соцсетях.



