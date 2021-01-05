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Музыка
Новости музыки
5 января 21, 12:26
Эминем заявил, что не считает себя влиятельным репером
Эминем
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Эминем признался, что не чувствует себя таким влиятельным в хип-хопе, как многие рэперы-предшественники.
Он добавил, что по-прежнему вдохновлен личностями восьмидесятых годов, такими как Rakim, который был частью влиятельного хип-хоп-дуэта Eric B & Rakim.

«Когда люди пытаются сравнивать эпохи, надо помнить, что хип-хоп прошел через слишком много различных периодов, чтобы кто-то мог зваться лучшим рэпером всех времен. Рэп эволюционировал, теперь люди делают такие вещи, которые я представить себе не мог.

Но рэперы из эпохи Ракима так много значили для того времени потому, что тогда было много новаторов», – сказал Эминем Зейну Лоу в его шоу Apple Beats.

Рэпер добавил, что в глубине души не считает свою творческую деятельность и себя «чем-то более влиятельным, чем они были в свою эпоху».

«В моем представлении, я никогда не буду значить больше, чем они значили для своей эпохи», – заверил он.

Год назад, в январе 2020-го, Эминем побил собственный рекорд скорости чтения рэпа.Предыдущий рекорд по скорости чтения рэпа у Эминема составлял 123 слога за 12 секунд, его артист установил в 2018 году в треке Majesty.

Источник: https://newsyou.info/
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