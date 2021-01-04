Клип Бузовой и Шнурова наткнулся на волну критики (ВИДЕО)

Музыкальное видео стало поводом для многочисленной критики пользователей YouTube.





За три дня с момента публикации на видеохостинге клип набрал более миллиона просмотров, а вот узнать, сколько было поставлено лайков и дизлайков не получиться, потому что количество отметок под роликом не отображается.





Пользователи YouTube, просмотрев видео российской звезды, отреагировали крайне негативно.



