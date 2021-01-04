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Музыка
Новости музыки
4 января 21, 13:54
Клип Бузовой и Шнурова наткнулся на волну критики (ВИДЕО)
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Ольга Бузова совместно с известным лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым, 31 декабря выпустила комичный клип на песню "Колбаса".
Музыкальное видео стало поводом для многочисленной критики пользователей YouTube.

За три дня с момента публикации на видеохостинге клип набрал более миллиона просмотров, а вот узнать, сколько было поставлено лайков и дизлайков не получиться, потому что количество отметок под роликом не отображается.

Пользователи YouTube, просмотрев видео российской звезды, отреагировали крайне негативно.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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