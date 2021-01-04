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4 января 21, 13:54
Клип Бузовой и Шнурова наткнулся на волну критики (ВИДЕО)
Музыкальное видео стало поводом для многочисленной критики пользователей YouTube.
За три дня с момента публикации на видеохостинге клип набрал более миллиона просмотров, а вот узнать, сколько было поставлено лайков и дизлайков не получиться, потому что количество отметок под роликом не отображается.
Пользователи YouTube, просмотрев видео российской звезды, отреагировали крайне негативно.
Источник: https://telegraf.com.ua/