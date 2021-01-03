Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.30
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
3 января 21, 14:35
В честь 20-летия Smash Лазарев и Топалов воссоединятся
Лазарев и Топалов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Артисты планируют записать новый хит спустя 15 лет после распада группы.

Российские певцы Влад Топалов и Сергей Лазарев во время отдыха на острове Бали намекнули фанатам, что могут воссоединиться на сцене спустя 15 лет после распада группы Smash! В новом посте Инстаграм артисты заявили, что планируют записать новую совместную песню в честь 20-летия российского коллектива.

- В этом году группе Smash! исполняется 20 лет. Короче, надо по этому поводу что-то сделать, придумать... Может, мы забабахаем в 2021 году новую песню, - признались артисты.

В 2018 году артисты уже выступали вместе на 70-летии Юрия Николаева в "Крокус Сити-холл". Тогда Топалов и Лазарев исполнили на сцене одну из самых известных совместных песен "О, Боже, дай мне сил!".


Группа Smash! была основана в 2000 году отцом Влада Топалова Михаилом. Дуэт выступал вместе шесть лет, а затем распался из-за недопонимания к друг другу. С 2006 года  начали сольную карьеру. Самые известные песни коллектива: "Should Have Loved You More", "Belle", "Talk To Me", "Freeway".


kp.ua
Ещё по теме:
Сергей Лазарев стал настоящим рокером (ВИДЕО)
Лазарев о плагиате своего номера на Евровидении 2017
Киркоров сравнил Ани Лорак с Аллой Пугачевой (ФОТО)
Россию на Евровидении-2019 представит Сергей Лазарев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей