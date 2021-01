В честь 20-летия Smash Лазарев и Топалов воссоединятся

Российские певцы Влад Топалов и Сергей Лазарев во время отдыха на острове Бали намекнули фанатам, что могут воссоединиться на сцене спустя 15 лет после распада группы Smash! В новом посте Инстаграм артисты заявили, что планируют записать новую совместную песню в честь 20-летия российского коллектива.

- В этом году группе Smash! исполняется 20 лет. Короче, надо по этому поводу что-то сделать, придумать... Может, мы забабахаем в 2021 году новую песню, - признались артисты.

В 2018 году артисты уже выступали вместе на 70-летии Юрия Николаева в "Крокус Сити-холл". Тогда Топалов и Лазарев исполнили на сцене одну из самых известных совместных песен "О, Боже, дай мне сил!".





Группа Smash! была основана в 2000 году отцом Влада Топалова Михаилом. Дуэт выступал вместе шесть лет, а затем распался из-за недопонимания к друг другу. С 2006 года начали сольную карьеру. Самые известные песни коллектива: "Should Have Loved You More", "Belle", "Talk To Me", "Freeway".