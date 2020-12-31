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Музыка
Новости музыки
31 декабря 20, 11:47
Иван Дорн выпустил новогоднее шоу со звездами (ВИДЕО)
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Украинский певец, актер и автор песен Иван Дорн, который показал свою дочь Василису, представил новое новогоднее шоу под названием "Годный год. Антикризис". В записи проекта приняли участие многие украинские и российские артисты.
Музыкальный ролик появился на официальном YouTube-канале артиста. Видео создано совместно с издательством Дорна Masterskaya.

В съемках приняли участие: Pianoboy, SunSay, Сергей Бабкин, Надя Дорофеева, Аlyona Аlyona, Dantes, Янго, Анатолий Анатолич, Алексей Завгородний, Верка Сердючка, Олег Скрипка, Григорий Чапкис и другие.

"Годный Год. Антикризис" - это нестандартное новогоднее шоу, наполненное абсурдом, крутыми музыкальными коллаборациями и пропитанное новогодним настроением. За юмор и сценарий отвечает комик-группа "Инародный воробушек", известная по юмористическом проекту "Лига смеха". Альтернатива новогодним огонькам была создана в 2018 году. Специально для шоу артисты создают эксклюзивные треки.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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