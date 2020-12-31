Иван Дорн выпустил новогоднее шоу со звездами (ВИДЕО)

Музыкальный ролик появился на официальном YouTube-канале артиста. Видео создано совместно с издательством Дорна Masterskaya.





В съемках приняли участие: Pianoboy, SunSay, Сергей Бабкин, Надя Дорофеева, Аlyona Аlyona, Dantes, Янго, Анатолий Анатолич, Алексей Завгородний, Верка Сердючка, Олег Скрипка, Григорий Чапкис и другие.





"Годный Год. Антикризис" - это нестандартное новогоднее шоу, наполненное абсурдом, крутыми музыкальными коллаборациями и пропитанное новогодним настроением. За юмор и сценарий отвечает комик-группа "Инародный воробушек", известная по юмористическом проекту "Лига смеха". Альтернатива новогодним огонькам была создана в 2018 году. Специально для шоу артисты создают эксклюзивные треки.



