Личные переживания новом клипе Samvel "Майя" (ВИДЕО)

Украинский певец и блогер Samvel презентовал еще один авторский трек. "Майя" — это лирическая история о любви и расставании, а также надеждах и разочаровании. Оживающие статуи, перекрытие дорог, и самая дорогая модель мужских часов — все это было представлено в новом клипе Samvel.





Для меня трек "Майя" — особенный. В каждой строчке — моя душа и личные переживания. Многие из нас знают, что такое боль от бессилия, когда не можешь удержать рядом свою любовь. Я пережил эти чувства. Я вспоминал и переживал их снова и снова. Так родилась песня — о той, которая навсегда останется в моем сердце, как бы далеко она не была. С момента начала работы над этим треком прошло достаточно много времени — более года. Какие-то слова, сначала казавшиеся очень весомыми, становились глупыми и банальными. Текст менялся снова и снова, появлялись и исчезали ноты. Иногда создавалось впечатление, что вся история так и останется только в набросках. Но пришел тот день, когда я услышал и понял — это она, "Майя". Мы с командой настолько вдохновились треком, что сразу же приняли решение снимать видео. В невероятно короткие сроки мы сделали невозможное — от идеи до воплощения прошло около двух недель. Съемки были потрясающими, мы задействовали массу интересных и талантливых людей — скульптора, гримеров, маленьких актеров. Мы с командой остались максимально довольными результатом нашей работы, И очень надеемся, что песня "Майя" поможет каждому пережить боль расставания и сохранить свое сердце для настоящих чувств.

— говорит Samvel.





"Майя" — третий полноценный клип и четвёртая по счету видеоработа певца. Летом 2020 года Samvel презентовал своим поклонникам клип "Мы повторим" — видео уже набрало более миллиона просмотров на YouTube.



