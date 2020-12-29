Руслана презентовала рождественский музыкальный фильм

Рождественская история от Русланы под названием «Чарівна Пісня» призвана передать особое состояние, в которое погружается все живое в ожидании рождественского чуда.





Свет. Сердце. Душа. Любовь. Заря — именно эти 5 слов и составляют содержательную основу всего музыкального перфоманса, который, по словам Русланы, сделан в формате колядки-колыбельной.





«Это не просто песни. Это песни, в которых есть эти 5 ключевых слов. Мы сделали очень оригинальное попурри, в котором прозвучат и «Добрий Вечір, Тобі», і «Тиха Ніч»… И поем мы его Звездам, будто колыбельную. Наш музыкальный фильм посвящен карпатским легендам, и его настроение навеяно «Лесной песней» Леси Украинки, которую мы прочитали на свой лад», — рассказала Руслана.



