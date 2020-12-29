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Музыка
Новости музыки
28 декабря 20, 12:50
Участник «Холостячки» представил свою песню (ВИДЕО)
Илья Рыбальченко
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25 декабря на телеканале СТБ прошло пост шоу романтического реалити-шоу «Холостячка.
Життя після проєкту». Во время шоу открылись новые подробности жизни участников, а точнее, как сложилась их жизнь после вылета из шоу.

Один из самых брутальных мужчин проекта бизнесмен Илья Рыбальченко признался, что проект сделал его более творческим. Он пишет стихи, песни и ведет на своей странице в Инстаграм поздний эфир, в котором читает свой эротический роман.

Также, на пост шоу Илья пришел «не с пустыми руками». Мужчина представил законченный трек «Здравствуй, Ксюша», который он написал на проекте и  посвятил Ксении Мишиной.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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