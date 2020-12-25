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Музыка
Новости музыки
25 декабря 20, 13:05
"Щедрик" прозвучал на вершине Кавказских гор (ВИДЕО)
Щедрик
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Всемирно известное произведение "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича уже второе столетие путешествует по миру, несет украинскую культуру в новые страны и города.
По традиции украинский "Щедрик" сообщает миру о приближении новогодних и рождественских праздников.

Через время святочная песня вернулась в Старый Свет, чтобы быть услышанным из вершин величественных и прекрасных Кавказских гор.

Украинская музыкант Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугаму. А созданный украинский-азербайджанский тандем позволил украинскому "Щедрик" зазвучать по-новому с помощью древних азербайджанских музыкальных инструментов.

Напомним, что более 100 лет назад мелодия "Щедрик" впервые прозвучала на гастролях украинского хора в Северной Америке и вскоре получила необычайную популярность как легендарная песня "Carol of the bells".

Видео с записью опубликовал на YouTube посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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