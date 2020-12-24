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Музыка
Новости музыки
24 декабря 20, 09:30
Объявлены лауреаты премии "Грэмми-2021"
Грэмми-2021
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Национальная академия искусства и науки звукозаписи США обнародовала список всех лауреатов известной премии "Грэмми-2021" "За особые заслуги".
Об этом сообщается на сайте премии.

Отмечается, что в список удостоенных награды вошли музыканты группы Grandmaster Flash&The Furious Five, Лайонел Хэмптон (посмертно), Мэрилин Хорн, Salt-N-Pepa, Селена (посмертно), Talking Heads. Им присвоят награду Lifetime Achievement.

Награду Trustees Award присвоили Эду Черни (посмертно), Бенни Голсону и Кенни "Babyface" Эдмондсу.

Награда Technical Grammy Award получит один из пионеров цифровых технологий - Дэниел Вайс.

Добавим, что 63-я ежегодная церемония вручения музыкальных наград "Грэмми" состоится 31 января 2021 года. Ее проведение запланировано в Стэйплс-центре, Лос-Анджелес.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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