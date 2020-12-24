Объявлены лауреаты премии "Грэмми-2021"

Об этом сообщается на сайте премии.





Отмечается, что в список удостоенных награды вошли музыканты группы Grandmaster Flash&The Furious Five, Лайонел Хэмптон (посмертно), Мэрилин Хорн, Salt-N-Pepa, Селена (посмертно), Talking Heads. Им присвоят награду Lifetime Achievement.





Награду Trustees Award присвоили Эду Черни (посмертно), Бенни Голсону и Кенни "Babyface" Эдмондсу.





Награда Technical Grammy Award получит один из пионеров цифровых технологий - Дэниел Вайс.





Добавим, что 63-я ежегодная церемония вручения музыкальных наград "Грэмми" состоится 31 января 2021 года. Ее проведение запланировано в Стэйплс-центре, Лос-Анджелес.



