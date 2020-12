Oneohtrix Point Never и The Weeknd выпустили клип

Американский электронщик Oneohtrix Point Never (настоящее имя – Дэниел Лопатин) поделился клипом на трек No Nightmares. Песня записана совместно с The Weeknd и вышла на пластинке Лопатина Magic Oneohtrix Point Never.





Сюрреалистичный клип снят в стиле 3D-анимации, над ним работал режиссер Нейт Бойс. По его словам, музыкант взял за отправную точку "Страх перед необъяснимым" Рильке.