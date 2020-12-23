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23 декабря 20, 13:19
Oneohtrix Point Never и The Weeknd выпустили клип
Американский электронщик Oneohtrix Point Never (настоящее имя – Дэниел Лопатин) поделился клипом на трек No Nightmares. Песня записана совместно с The Weeknd и вышла на пластинке Лопатина Magic Oneohtrix Point Never.
Сюрреалистичный клип снят в стиле 3D-анимации, над ним работал режиссер Нейт Бойс. По его словам, музыкант взял за отправную точку "Страх перед необъяснимым" Рильке.
Источник: https://www.buro247.ua/