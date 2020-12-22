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Музыка
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22 декабря 20, 13:23
Кэти Перри выпустила клип на песню Not the End of the World
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Кэти Перри выпустила 21 декабря 2020 года клип на песню «Not the End of the World».
Главную роль в нем сыграла актриса Зои Дешанель. 

По сюжету ее похищают инопланетяне, перепутав с Кэти. Инопланетные гости являются фанатами Перри (и отказывают верить, что ошиблись), к тому же хотят уничтожить Землю, так что Зои приходится дать для них концерт, да еще и найти способ спасти свою планету. Настоящая Кэти Перри появляется в ролике всего на несколько секунд, прогуливаясь с коляской. 

Интересно, что фанаты много лет обсуждали невероятное сходство девушек, и те наконец нашли способ им воспользоваться.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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