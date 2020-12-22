Кэти Перри выпустила клип на песню Not the End of the World





Интересно, что фанаты много лет обсуждали невероятное сходство девушек, и те наконец нашли способ им воспользоваться.

По сюжету ее похищают инопланетяне, перепутав с Кэти. Инопланетные гости являются фанатами Перри (и отказывают верить, что ошиблись), к тому же хотят уничтожить Землю, так что Зои приходится дать для них концерт, да еще и найти способ спасти свою планету. Настоящая Кэти Перри появляется в ролике всего на несколько секунд, прогуливаясь с коляской.