Оззи Осборн пишет новый альбом

По его словам, в записи принимают участие ударники Тейлор Хокинс из Foo Fighters и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers и басист Роберт Трухильо из Metallica, а также много гостей, чьи имена он пока не может открыть. Уатт, который работал с Оззи над его предыдущей пластинкой «Ordinary Man», говорит, что альбом пока записан «примерно наполовину», в студии присутствует ограниченное число людей и все проходят тест на коронавирус. В целом, работа движется немного медленнее, чем в обычное время.





- Там есть песни, которые длится около восьми или девяти минут, и это действительно безумные путешествия. Я пока в восторге от того, что получается, - обнадежил Эндрю поклонников творчества Осборна.



