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Музыка
Новости музыки
21 декабря 20, 13:51
Оззи Осборн пишет новый альбом
Оззи Осборн
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Оззи Осборн работает над новым альбомом. Об этом рассказал в интервью изданию Guitar World продюсер и гитарист Эндрю Уатт.
По его словам, в записи принимают участие ударники Тейлор Хокинс из Foo Fighters и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers и басист Роберт Трухильо из Metallica, а также много гостей, чьи имена он пока не может открыть. Уатт, который работал с Оззи над его предыдущей пластинкой «Ordinary Man», говорит, что альбом пока записан «примерно наполовину», в студии присутствует ограниченное число людей и все проходят тест на коронавирус. В целом, работа движется немного медленнее, чем в обычное время.

- Там есть песни, которые длится около восьми или девяти минут, и это действительно безумные путешествия. Я пока в восторге от того, что получается, - обнадежил Эндрю поклонников творчества Осборна.

Источник: https://www.intermedia.ru/
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