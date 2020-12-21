Наталья Могилевская представила праздничный клип

Видео звезда записала вместе с популярными тиктокерамы ULove Home, аудитория которых превышает 30 миллионов.





В клипе Наталья Могилевская предстает в образе Натусика.





Я столько лет потратила, чтобы меня стали называть легендой, не для того, чтобы в одну ночь превратиться в Натусика

говорит Могилевская в начале клипа





Далее по сюжету певица устраивает шумную вечеринку. В припеве песни Натусику предлагается "залететь на шампусик", который рифмуется со словом "туса".





В роли диджея в клипе предстает друг Натальи Могилевской, миллионер и владелец модных бутиков Олег Рыжов, с которым певице приписывают роман.



