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Музыка
Новости музыки
21 декабря 20, 13:47
Наталья Могилевская представила праздничный клип
Наталья Могилевская
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Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников новым праздничным клипом на песню "Натусик", в котором блистала в шубе цвета ЛГБТ и короной на голове.
Видео звезда записала вместе с популярными тиктокерамы ULove Home, аудитория которых превышает 30 миллионов. 

В клипе Наталья Могилевская предстает в образе Натусика.

Я столько лет потратила, чтобы меня стали называть легендой, не для того, чтобы в одну ночь превратиться в Натусика
говорит Могилевская в начале клипа

Далее по сюжету певица устраивает шумную вечеринку. В припеве песни Натусику предлагается "залететь на шампусик", который рифмуется со словом "туса". 

В роли диджея в клипе предстает друг Натальи Могилевской, миллионер и владелец модных бутиков Олег Рыжов, с которым певице приписывают роман.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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