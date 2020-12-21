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21 декабря 20, 13:47
Наталья Могилевская представила праздничный клип
Видео звезда записала вместе с популярными тиктокерамы ULove Home, аудитория которых превышает 30 миллионов.
В клипе Наталья Могилевская предстает в образе Натусика.
Я столько лет потратила, чтобы меня стали называть легендой, не для того, чтобы в одну ночь превратиться в Натусика
говорит Могилевская в начале клипа
Далее по сюжету певица устраивает шумную вечеринку. В припеве песни Натусику предлагается "залететь на шампусик", который рифмуется со словом "туса".
В роли диджея в клипе предстает друг Натальи Могилевской, миллионер и владелец модных бутиков Олег Рыжов, с которым певице приписывают роман.
Источник: https://glamurchik.tochka.net/