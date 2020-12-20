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Музыка
Новости музыки
20 декабря 20, 13:12
Эрик Клэптон и Ван Моррисон записали песню протеста (АУДИО)
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Ван Моррисон и Эрик Клэптон выпустили 18 декабря 2020 года совместный сингл «Stand And Deliver». Как сообщает Billboard, песня стала частью благотворительной кампании Моррисона Save Live Music, средства от которой поступают в его фонд помощи музыкантам, но при этом и частью протеста Вана против эпидемиологических ограничений.
Ранее Моррисон выпустил еще две песни протеста с говорящими названиями «Born to Be Free» и «No More Lockdown». 

В связи с этим многие поклонники Клэптона упрекали его в том, что он записывает дуэт с «ковид-диссидентом».


Источник: https://www.intermedia.ru/
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