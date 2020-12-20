Эрик Клэптон и Ван Моррисон записали песню протеста (АУДИО)

Ван Моррисон и Эрик Клэптон выпустили 18 декабря 2020 года совместный сингл «Stand And Deliver». Как сообщает Billboard, песня стала частью благотворительной кампании Моррисона Save Live Music, средства от которой поступают в его фонд помощи музыкантам, но при этом и частью протеста Вана против эпидемиологических ограничений.