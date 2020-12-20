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20 декабря 20, 13:10
KALUSH и Alyona Alyona презентовали мультяшный клип "Вода"
KALUSH и Alyona Alyona
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Видео звезд украинского рэпа понравилось поклонникам.
Франковская рэп-группа KALUSH и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona в пятницу, 18 декабря, выпустили клип на совместный украиноязычный трек "Вода". Об этом артисты сообщили на своих страницах в Іnstagram.

Клип, который за 20 часов собрал более 84 тыс. просмотров на youtube, выполнен частично в анимационной графике и имеет очень интересный сюжет. Главная тема песни - вода.

Человек состоит из воды более чем на 60%. Это самая важная вода, почему никто до сих пор ей песню не посвятил? Песня посвящается той живой воде, которая движет нас вперед, не застаивается, а течет, как горная река...
прокомментировал KALUSH в Іnstagram

Вода представлена ​​в клипе во всех возможных вариантах - в бассейне, аквапарке, в море, реках, водопаде, гейзере в виде дождя, в бутылке и т. д. Конечно, без рекламы газировки известного бренда тоже не обошлось. В кадре появляется известная бутылка, а также название бренда в виде граффити на стене.

Анимацию к клипу "Вода" создал Александр Даниленко, который уже ранее работал с Alyona Alyona, а также с группами "Даха Браха" и ТНМК.

Клип "Вода" - это уже не первая коллаборация группы Kalush с Alyona Alyona. В прошлом году звезды украинского рэпа выпустили видео "Горы", которое собрало больше 5 млн просмотров на youtube.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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