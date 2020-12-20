KALUSH и Alyona Alyona презентовали мультяшный клип "Вода"

Франковская рэп-группа KALUSH и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona в пятницу, 18 декабря, выпустили клип на совместный украиноязычный трек "Вода". Об этом артисты сообщили на своих страницах в Іnstagram.





Клип, который за 20 часов собрал более 84 тыс. просмотров на youtube, выполнен частично в анимационной графике и имеет очень интересный сюжет. Главная тема песни - вода.





Человек состоит из воды более чем на 60%. Это самая важная вода, почему никто до сих пор ей песню не посвятил? Песня посвящается той живой воде, которая движет нас вперед, не застаивается, а течет, как горная река...

прокомментировал KALUSH в Іnstagram





Вода представлена ​​в клипе во всех возможных вариантах - в бассейне, аквапарке, в море, реках, водопаде, гейзере в виде дождя, в бутылке и т. д. Конечно, без рекламы газировки известного бренда тоже не обошлось. В кадре появляется известная бутылка, а также название бренда в виде граффити на стене.





Анимацию к клипу "Вода" создал Александр Даниленко, который уже ранее работал с Alyona Alyona, а также с группами "Даха Браха" и ТНМК.





Клип "Вода" - это уже не первая коллаборация группы Kalush с Alyona Alyona. В прошлом году звезды украинского рэпа выпустили видео "Горы", которое собрало больше 5 млн просмотров на youtube.



