Вопли Видоплясова сделали хард-рок-версию украинской колядки

- Такого еще не было: Олег Скрипка и «Вопли Видоплясова» превратили любимую колядку всех украинцев в эпический роковый гимн, - говорится в описании трека.





Олег Скрипка исполнял эту колядку во время зимней «Країни мрій». А «Вопли» впервые исполнили ее во время прошлого Рождества в Сочельник в киевском «Дворце спорта».





- И тогда магия древней песни навеяла музыкантам несколько неожиданную идею - а что, если взять колядку и превратить ее в мощный духоподъемно гимн в стиле стадионного эпического года? – говорят представители коллектива. - Эксперимент с легкой руки музыкантов воплотился в конце концов в песню, которая сегодня начинает свою новую жизнь.





«Добрий вечір» - рождественский подарок всем слушателям от «Воплей Видоплясова».





- В конце этого совсем не простого года все мы уже погрузились с головой в предновогодние заботы, - говорят музыканты. - Именно в те сладкие праздничные предчувствия, когда мы ждем Рождество Христово. Это светлый праздник каждому дарит возможность очиститься и начать новый год со светлыми намерениями и мыслями. А мы живем в интересные времена, когда эта прекрасная традиция возвращается в каждый дом и на большую сцену. Новая заря обязательно осветит ваш дом! У вас и нас все будет хорошо!



