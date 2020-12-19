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Музыка
Новости музыки
19 декабря 20, 13:38
Вопли Видоплясова сделали хард-рок-версию украинской колядки
Вопли Видоплясова
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Группа «Вопли Видоплясова» выпустила в свет новый сингл «Добрий вечір» 18 декабря 2020 года. По словам создателей, это самая известная колядка (рождественская обрядовая песня. – Прим. InterMedia) Украины в хард-рок-версии.
- Такого еще не было: Олег Скрипка и «Вопли Видоплясова» превратили любимую колядку всех украинцев в эпический роковый гимн, - говорится в описании трека.

Олег Скрипка исполнял эту колядку во время зимней «Країни мрій». А «Вопли» впервые исполнили ее во время прошлого Рождества в Сочельник в киевском «Дворце спорта».

- И тогда магия древней песни навеяла музыкантам несколько неожиданную идею - а что, если взять колядку и превратить ее в мощный духоподъемно гимн в стиле стадионного эпического года? – говорят представители коллектива. - Эксперимент с легкой руки музыкантов воплотился в конце концов в песню, которая сегодня начинает свою новую жизнь.

«Добрий вечір» - рождественский подарок всем слушателям от «Воплей Видоплясова».

- В конце этого совсем не простого года все мы уже погрузились с головой в предновогодние заботы, - говорят музыканты. - Именно в те сладкие праздничные предчувствия, когда мы ждем Рождество Христово. Это светлый праздник каждому дарит возможность очиститься и начать новый год со светлыми намерениями и мыслями. А мы живем в интересные времена, когда эта прекрасная традиция возвращается в каждый дом и на большую сцену. Новая заря обязательно осветит ваш дом! У вас и нас все будет хорошо!


Источник: https://www.intermedia.ru/
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