Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.17
USD
27.89
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
18 декабря 20, 13:00
Ринго Старр анонсировал новый мини-альбом «Zoom In»
песня
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Как сообщает Pitchfork, в него войдут пять треков, а релиз состоится 19 марта 2021 года.
Вместе с объявлением Старр выпустил первую композицию с EP – трек «Here's to the Nights», записанный совместно с Полом Маккартни, Дженни Льюис, Дэйвом Гролом, Шерил Кроу, Ленни Кравицем, Финнеасом и многими другими. Автором песни выступила Дайан Уоррен.

- Когда Дайан показала мне эту песню, я тотчас влюбился в её настроение. Это песня такого типа, которой всем хочется подпевать. Здорово, что к работе над ней присоединились так много великолепных музыкантов! Я хотел выпустить этот трек к Новому году, потому что, на мой взгляд, это отличная песня, на которой можно завершить трудный год. Итак – за ночи, которых мы не вспомним, и за друзей, которых не забудем! Желаю всем-всем-всем мира и любви в 2021 году, – прокомментировал премьеру Ринго.

Трек-лист мини-альбома «Zoom In»:

01 Here’s to the Nights

02 Zoom In Zoom Out

03 Teach Me to Tango

04 Waiting for the Tide to Turn

05 Not Enough Love in the World


Источник: https://www.intermedia.ru/
Ещё по теме:
TAYANNA презентовала дебютный трек из нового альбома
Тейлор Свифт выпустила бонус-трек с нового альбома (Видео)
Десятый альбом Foo Fighters выйдет в феврале
Кайли Миноуг выпустила новый альбом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Альбом дня: Пол Маккартни - «McCartney III»
Лента новостей