Ринго Старр анонсировал новый мини-альбом «Zoom In»

Вместе с объявлением Старр выпустил первую композицию с EP – трек «Here's to the Nights», записанный совместно с Полом Маккартни, Дженни Льюис, Дэйвом Гролом, Шерил Кроу, Ленни Кравицем, Финнеасом и многими другими. Автором песни выступила Дайан Уоррен.





- Когда Дайан показала мне эту песню, я тотчас влюбился в её настроение. Это песня такого типа, которой всем хочется подпевать. Здорово, что к работе над ней присоединились так много великолепных музыкантов! Я хотел выпустить этот трек к Новому году, потому что, на мой взгляд, это отличная песня, на которой можно завершить трудный год. Итак – за ночи, которых мы не вспомним, и за друзей, которых не забудем! Желаю всем-всем-всем мира и любви в 2021 году, – прокомментировал премьеру Ринго.





Трек-лист мини-альбома «Zoom In»:





01 Here’s to the Nights





02 Zoom In Zoom Out





03 Teach Me to Tango





04 Waiting for the Tide to Turn





05 Not Enough Love in the World