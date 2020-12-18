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Музыка
Новости музыки
18 декабря 20, 12:56
Альбом дня: Пол Маккартни - «McCartney III»
«McCartney III»
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Релиз нового альбома Пола Маккартни «McCartney III» состоялся 18 декабря 2020 года.
В 18-ю сольную студийную пластинку британского музыканта вошли 11 треков: все они были записаны Полом во время весенней самоизоляции. Маккартни находился в студии один – сыграл на всех инструментах и записал вокал, как это было и при работе над его альбомами «McCartney I» (1970) и «McCartney II» (1980).

В день релиза выпущен и официальный сборник песен "McCartney III" с аранжировками для гитары, фортепиано и вокала, а также коллекция мерчандайзинга.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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