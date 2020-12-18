Альбом дня: Пол Маккартни - «McCartney III»

В 18-ю сольную студийную пластинку британского музыканта вошли 11 треков: все они были записаны Полом во время весенней самоизоляции. Маккартни находился в студии один – сыграл на всех инструментах и записал вокал, как это было и при работе над его альбомами «McCartney I» (1970) и «McCartney II» (1980).





В день релиза выпущен и официальный сборник песен "McCartney III" с аранжировками для гитары, фортепиано и вокала, а также коллекция мерчандайзинга.



