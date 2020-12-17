LAUTA презентовала яркий хит от Jerry Heil (ВИДЕО)

Совсем недавно певица LAUTA оригинально сообщила о своей третьей беременности, представ в клипе на песню "МАМ" с округлившимся животиком. Артистка продолжает делиться своими ощущениями в положении и презентует новый сингл — "БЕРЕМЕНЯШКА".





Юлия Лаута, находясь на 9 месяце, решила сделать из своего положения музыкальную фишку и ей это удалось.





"БЕРЕМЕНЯШКА" — легкий танцевальный трек о важном для каждой девушки периоде — беременности, в котором певица нетривиально рассуждает о неудобствах всех "беременяшек", с присущей ей легкой долей самоиронии и юмора.





Мне захотелось отобразить свое состояние в песне и передать весь спектр эмоций беременной девушки,

говорит артистка.





"Бери-бери-меня-ня-ня-ня-шика–шика" — запоминающийся хук, цепкость мелодии и строки, которые быстро въедаются в голову. Эмоциональный окрас и хитовость песне придала автор слов и музыки — Jerry Heil, а легкий танцевальный флер и аналоговые синты 00-х отобразил в аранжировке саунд-продюсер Роман Черенов (Morphom).





Я обратилась к Яне с идеей сделать легкую, ироничную песню о беременности, чтобы раскрыть это состояние по-новому и побудить женщин кайфовать от него. Мы с ней созвонились, я рассказала ей идею трека — она тут же загорелась этой самобытной концепцией. В тексте четко передан разброс чувств испытываемых "беременяшкой" — от слез и раздражения до смеха и безмятежности. К сожалению, с данным гормональным фоном ничего поделать нельзя: можно только включить мой новый трек, посмеяться над собой и танцуя покайфовать от своего состояния,

делится певица тонкостями сотрудничества с Jerry Heil.





Слушай новый яркий трек LAUTA — "БЕРЕМЕНЯШКА" на всех цифровых платформах.



