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Музыка
Новости музыки
17 декабря 20, 13:16
LAUTA презентовала яркий хит от Jerry Heil (ВИДЕО)
LAUTA
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Певица выпустила гимн для всех беременных девушек — "БЕРЕМЕНЯШКА".
Совсем недавно певица LAUTA оригинально сообщила о своей третьей беременности, представ в клипе на песню "МАМ" с округлившимся животиком. Артистка продолжает делиться своими ощущениями в положении и презентует новый сингл — "БЕРЕМЕНЯШКА".

Юлия Лаута, находясь на 9 месяце, решила сделать из своего положения музыкальную фишку и ей это удалось.

"БЕРЕМЕНЯШКА" — легкий танцевальный трек о важном для каждой девушки периоде — беременности, в котором певица нетривиально рассуждает о неудобствах всех "беременяшек", с присущей ей легкой долей самоиронии и юмора.

Мне захотелось отобразить свое состояние в песне и передать весь спектр эмоций беременной девушки,
говорит артистка.

"Бери-бери-меня-ня-ня-ня-шика–шика" — запоминающийся хук, цепкость мелодии и строки, которые быстро въедаются в голову. Эмоциональный окрас и хитовость песне придала автор слов и музыки — Jerry Heil, а легкий танцевальный флер и аналоговые синты 00-х отобразил в аранжировке саунд-продюсер Роман Черенов (Morphom).

Я обратилась к Яне с идеей сделать легкую, ироничную песню о беременности, чтобы раскрыть это состояние по-новому и побудить женщин кайфовать от него. Мы с ней созвонились, я рассказала ей идею трека — она тут же загорелась этой самобытной концепцией. В тексте четко передан разброс чувств испытываемых "беременяшкой" — от слез и раздражения до смеха и безмятежности. К сожалению, с данным гормональным фоном ничего поделать нельзя: можно только включить мой новый трек, посмеяться над собой и танцуя покайфовать от своего состояния,
делится певица тонкостями сотрудничества с Jerry Heil.

Слушай новый яркий трек LAUTA — "БЕРЕМЕНЯШКА" на всех цифровых платформах.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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