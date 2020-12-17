Группа YUKO заявила о распаде и представила новый трек

2020 год стал переломным и наши пути стали расходиться. Нам всегда было сложно. Две творческие головы, которые раньше создавали нечто уникальное больше не могут подружиться. Настало время прощаться. Со слезами на глазах мы объявляем о закрытии группы YUKO,

говорится в публикации группы.





Прокомментировали распад группы и ее солисты — Юлия Юрина и Стас Королев.





В своей публикации Юлия призналась, что инициатором такого решения была она. Артистка отметила, что сегодняшний день для нее такой же переломный, как и четыре года назад, когда создавалась группа.













Чтобы не было вопросов, сразу скажу, что я была инициатором. Остались ли мы со Стасом друзьями — не знаю. В расставаниях всегда виноваты оба. Скажу одно — я очень благодарна этой группе за то, что я научилась прислушиваться к своим желаниям, отстаивать личные границы, научилась уважать собственное мнение и верить в свои силы. Было много хорошего, были огромные победы и свершения. С 2016 года мои детские мечты осуществлялись одна за другой. Но все видели сторону одной медали, и это классный скилл — уметь не показывать как тебе тяжело, трудно, сложно и порой, просто невыносимо,

написала певица.





Звезда также подчеркнула, что одной из главных причин распада — ссоры и конфликты со Стасом. По словам Юлии, ранее разное видение творчества помогало им создавать уникальный контент, однако сейчас это "создает только конфликт и нездоровую атмосферу в группе".













Да, мы очень часто ссорились, создание треков иногда превращалось в настоящую войну, когда-то я об этом сказала в одном интервью, тогда группе был только год. Но на данном этапе я очень устала и больше не хочу и не буду находить общее среднее, я больше не хочу компромиссов. Творчество не может быть в постоянном состоянии дискомфорта. Сейчас же, в 2020 году мы просто не пережили этот кризис интересов и общих целей. Поэтому мы решили разойтись и идти каждый по своему пути, не менее интересному и увлекательному,

написала она.





Стас Королев, в свою очередь, также опубликовал откровенный пост в Instagram, в котором описал свою позицию по поводу распада группы. Музыкант признался, что долгое время пытался отрицать негативную сторону того, что они с Юлией абсолютно разные.





"Когда у двух совершенно разных голов удается творческое взаимодействие, это дает либо очень слабый результат, либо очень крутой", — говорил я. И это правда. Нам повезло, наш результат и правда был очень крутым. Но мы бы никогда по своей воли не собрались бы в группу. Потому что мы — абсолютно разные. Но жизнь привела нас в ситуацию, где мы оказались в тисках окна возможностей, которые открыл перед нами Иван Дорн ("Спасибо, Иван!" — без тени иронии заявляю я). И нам пришлось научиться вместе творить и сосуществовать, чтобы воспользоваться этими возможностями,

говорится в заявлении артиста.





Солист YUKO также обратился к поклонникам их творчества, извинившись за то, что они долгое время "делали вид, что все в порядке".





Я хочу принести за это вам свои извинения. И, боюсь, друзья, это история без открытого конца... 2020 год должен был стать красивым финалом нашей истории — с прощальным туром и большим сольным концертом с интеграцией всех, кто помогал нам на этом пути. Но вы сами знаете, что это был за год. Поэтому мы просто закрываемся в свой день рожденья. В день, когда мы выпустили свой первый сингл — Khorosha,

отметил Станислав.





Напомним, YUKO — это украинская группа, соединяющая в своем творчестве фольклор и современную музыку. YUKO — это Юлия Юрина и Стас Королёв.





За четыре года своего существования группа выпустила два альбома: дебютный DITCH (2017) и концептуальный DURA? (2018). Каждый альбом получал высокую оценку критиков и признавался украинскими музыкальными СМИ лучшим или одним из лучших украинских альбомов года.





YUKO успели выступить на топовых украинских фестивалях и разделить сцену с Gorillaz, Gus Gus, Massive Attack, Her и др., получить награду лучшей молодой группы от APPS MUSIC x SZIGET Awards, выпустить песню Stay Open, созданную в коллаборации с Diplo и MØ, а также начали выступать в Европе, выступив в 2018 году в Польше и Венгрии и встретив там более, чем горячую поддержку.













В феврале 2019 года YUKO стали финалистами Национального отбора на Евровидение в Украине.



