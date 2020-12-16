Roxette выпустили четырехдисковый сборник из архивов

В сборник вошли 47 архивных треков на английском, шведском и испанском языках, ранее не издававшиеся демо-версии, готовые песни и кавера. Бокс-сет разделен на четыре части.





— Вау. Я очень доволен тем, что из этого вышло, даже не думал, что в наших архивов столько всего, — написал Пер Гессле в инстаграме. — И я действительно тронут вашим откликом, ребята. Спасибо за миллионы прослушиваний, просмотров и репостов.











