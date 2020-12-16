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Музыка
Новости музыки
16 декабря 20, 11:11
Roxette выпустили четырехдисковый сборник из архивов
Roxette
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Премьера бокс-сета группы Roxette под названием «Bag Of Trix: Music From Roxette Vaults» состоялась на стриминговых сервисах 11 декабря 2020 года.
В сборник вошли 47 архивных треков на английском, шведском и испанском языках, ранее не издававшиеся демо-версии, готовые песни и кавера. Бокс-сет разделен на четыре части.

— Вау. Я очень доволен тем, что из этого вышло, даже не думал, что в наших архивов столько всего, — написал Пер Гессле в инстаграме. — И я действительно тронут вашим откликом, ребята. Спасибо за миллионы прослушиваний, просмотров и репостов.







Источник: https://www.intermedia.ru/
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