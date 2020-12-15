Журнал Time назвал победителя в категории "Артист года"

Музыкальный олимп и победу в победителя в категории "Артист года" в 2020 получила южнокорейская группа BTS.





Об этом сообщается на странице журнала в Твиттер и на официальном сайте.





«BTS - не просто крупнейшая группа K-pop в чартах. Они стали самой большой группой в мире» - говорится в сообщении.





Time отмечает, что, несмотря на сложный год, бой-бэнд из Южной Кореи стал самым популярным коллективом в мире, покорив все чарты и установив несколько рекордов по количеству просмотров их клипов.



