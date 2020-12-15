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15 декабря 20, 14:28
Журнал Time назвал победителя в категории "Артист года"
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Авторитетное издание Time подводит итоги 2020 года и называет самых влиятельных людей уходящего года.
Музыкальный олимп и победу в победителя в категории "Артист года" в 2020 получила южнокорейская группа BTS.

Об этом сообщается на странице журнала в Твиттер и на официальном сайте.

«BTS - не просто крупнейшая группа K-pop в чартах. Они стали самой большой группой в мире» - говорится в сообщении.

Time отмечает, что, несмотря на сложный год, бой-бэнд из Южной Кореи стал самым популярным коллективом в мире, покорив все чарты и установив несколько рекордов по количеству просмотров их клипов.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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