Бритни Спирс записала песню с Backstreet Boys

Эксцентричная поп-дива Бритни Спирс любит удивлять своих поклонников спонтанными шагами и сюрпризами. Так, несколько дней назад певица записала новую песню в коллаборации с американской поп-группой Backstreet Boys. Об этом сообщила певица в своем аккаунте в Instagram.





«Matches, записанная вместе с Backstreet Boys, вышла! Я буду рада услышать, что вы о ней думаете», – написала Спирс.





Композиция стала одной из немногих бонусных треков в deluxe-версии альбома Бритни Спирс Glory. Оригинал был представлен 2016 году, а обновленная версия 11 декабря 2020 – ровно 6 лет спустя. В новую версию пластинки вошли 23 песни, включая ремикс на композицию Mood Ring.





По мнению музыкальных экспертов и фанатов звезды, которые уже успели прослушать песню почти полтора миллиона раз, песня Matches – замечательный хит современной клубной поп-музыки. Трек сочетает в себе уникальный вокал Бритни Спирс, неповторимые голоса ребят из Backstreet Boys и образует очень свежую и оригинальную музыкальную композицию.



