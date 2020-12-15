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Музыка
Новости музыки
15 декабря 20, 14:00
Бритни Спирс записала песню с Backstreet Boys
Бритни Спирс и группа Backstreet Boys
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Легендарная поп-певица Бритни Спирс и группа Backstreet Boys создали коллаборацию и вместе записали новую песню под названием Matches. Прослушать ее можно прямо сейчас!
Эксцентричная поп-дива Бритни Спирс любит удивлять своих поклонников спонтанными шагами и сюрпризами. Так, несколько дней назад певица записала новую песню в коллаборации с американской поп-группой Backstreet Boys. Об этом сообщила певица в своем аккаунте в Instagram.

«Matches, записанная вместе с Backstreet Boys, вышла! Я буду рада услышать, что вы о ней думаете», – написала Спирс.

Композиция стала одной из немногих бонусных треков в deluxe-версии альбома Бритни Спирс Glory. Оригинал был представлен 2016 году, а обновленная версия 11 декабря 2020 – ровно 6 лет спустя. В новую версию пластинки вошли 23 песни, включая ремикс на композицию Mood Ring.

По мнению музыкальных экспертов и фанатов звезды, которые уже успели прослушать песню почти полтора миллиона раз, песня Matches – замечательный хит современной клубной поп-музыки. Трек сочетает в себе уникальный вокал Бритни Спирс, неповторимые голоса ребят из Backstreet Boys и образует очень свежую и оригинальную музыкальную композицию.


Источник: https://bhub.com.ua/
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