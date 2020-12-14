Дочь Бейонсе номинировали на Грэмми

Дочь Бейонсе и Jay-Z Блю Айви Картер попала в число номинантов престижной музыкальной премии Грэмми. Об этом свидетельствует обновленный список претендентов, который появился на на официальном сайте награды.

Девочка принимала участие в написании песни Бейонсе Brown Skin Girl, а также спела во вступительной и заключительной частях. Композиция стала саундтреком к фильму Король Лев 2019 года, а клип номинирован на Грэмми в категории Лучшее музыкальное видео.

Согласно правилам Американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи, приз за лучшее музыкальное видео получают все артисты, записывавшие трек, а также режиссер и продюсер клипа.



