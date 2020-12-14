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Музыка
Новости музыки
14 декабря 20, 12:57
Дочь Бейонсе номинировали на Грэмми
Дочь Бейонсе
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Восьмилетняя Блю Айви Картер претендует на награду в категории Лучшее музыкальное видео.
Дочь Бейонсе и Jay-Z Блю Айви Картер попала в число номинантов престижной музыкальной премии Грэмми. Об этом свидетельствует обновленный список претендентов, который появился на на официальном сайте награды.
 
Девочка принимала участие в написании песни Бейонсе Brown Skin Girl, а также спела во вступительной и заключительной частях. Композиция стала саундтреком к фильму Король Лев 2019 года, а клип номинирован на Грэмми в категории Лучшее музыкальное видео. 
 
Согласно правилам Американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи, приз за лучшее музыкальное видео получают все артисты, записывавшие трек, а также режиссер и продюсер клипа.


Источник: https://korrespondent.net/
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